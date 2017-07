Ex-adversaire d'Obama, le sénateur américain John McCain souffre d'un cancer du cerveau

"Melania et moi envoyons nos pensées et prières au sénateur McCain, à Cindy et toute leur famille. Remettez-vous vite", a dit le président des États-Unis.





De tous les bords de la classe politique, les messages de soutien ont afflué par dizaines de milliers. "John McCain est un héros, un des sénateurs les plus respectés et un ami. Les espoirs et les prières de la nation sont avec lui et sa famille", a notamment tweeté le sénateur démocrate Bernie Sanders.