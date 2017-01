JT 20H - 30 ans d'Erasmus : le succès du programme en chiffres

Erasmus, le programme d'échanges d'étudiants et enseignants européens, fête ses 30 ans. Il a permis à plus de 600.000 Français d'effectuer un séjour. En 1987, seuls 12 pays y avaient adhéré. Ils sont désormais 33 membres. L'Espagne demeure la destination la plus prisée, devant l'Allemagne et la France.