JT 20H - Attentat d'Istanbul : les zones d’ombre

Deux jours après l'attentat qui a fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul lors du réveillon du nouvel an, des incertitudes subsistent concernant l'identité de l'assaillant et le nombre de tireurs. La presse gouvernementale affirme que ce dernier serait originaire d'Asie centrale et qu'il ferait partie d'une cellule jihadiste responsable de l'attentat contre l'aéroport d'Istanbul en juin dernier.