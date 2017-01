VIDÉO- Les Suédois, rois de la carte bancaire : avantages et inconvénients de la vie sans cash

Au pays des espèces en voie de disparition, tout se paye éléctroniquement. Du journal au ticket de bus en passant par les dons à l'Eglise, les Suédois sont les as de la carte bancaire et du virement. A tel point que désormais, le cash ne représente plus que 2% des transactions.





Pour les banques, moins de liquidités est synonyme de plus d'économie : plus besoin de payer des employés à compter l'argent et plus besoin non plus d'entretenir des distributeurs. 900 ont d'ailleurs été supprimés.





Mais moins de cash, c'est aussi plus de contrôles. "Si notre client fait quelque chose d'inhabituel comme par exemple retirer beaucoup d'espèces, ou encore transférer beaucoup d'argent à un autre compte ou s'il paye quelqu'un qu'il n'a jamais payé avant, alors nous avons une alerte", souligne une employée de banque au micro de TF1.