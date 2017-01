JT 20H - Terrorisme : pourquoi la Turquie est-elle ciblée en particulier ?

Pour combattre à la fois les kurdes et l'Etat islamique, le Président Erdogan intervient militairement en Syrie de manière beaucoup plus intense depuis quelques mois. Mais il a aussi et surtout opéré un revirement en acceptant le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Autant de raisons qui en font une cible privilégiée des terroristes. Détails.