JT WE – Attentat de Berlin : l'espace Schengen en question

L’espace Schengen et la suppression des contrôles aux frontières a-t-il facilité la fuite d’Anis Amri, le terroriste présumé de l’attentat de Berlin ? Les hommes politiques de droite et d’extrême droite en sont persuadés et réclame un retour des contrôles. La question pourrait s’inviter dans la campagne présidentielle.