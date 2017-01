JT WE - L’empire Trump, une histoire de famille bientôt au pouvoir

L’empire Trump, c’est d’abord une famille : Donald et ses trois plus grands enfants. Ivanka est l’atout glamour de son père et durant la campagne a toujours été à ses côtés. Jared, nommé plus haut conseiller à la Maison Blanche, préfère rester dans l’ombre. Eric et Donald Jr. ont été choisis pour gérer l’empire immobilier et financier. Ce mélange des genres entre famille et politique n’est pas forcément une bonne idée.