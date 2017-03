VIDÉO - Kate et William à Paris : des invités triés sur le volet ont dîné avec eux à l'ambassade de Grande-Bretagne

Kate Middleton avait pris place aux côtés de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, tandis que le prince William, lui, conversait avec l'actrice Kristin Scott Thomas. Il a rappelé l'amitié franco-britannique au cours d'un bref discours : "Catherine et moi-même sommes ravis d'étre ici à Paris et honorés que vous vous soyez joints à nous pour ce dîner pour célébrer les liens entre la France et le Royaume-Uni", a-t-il lancé.





Les Kids United animaient cette soirée. Et pour la circonstance, ils ont entonné des chansons en français et en anglais. A la fin de la soirée, les invités, comblés, ont témoigné de ce moment, à l'image de l'ancien footballeur, Robert Pires qui a jugé le dîner "très sympa et très convivial". De son côté, le journaliste sportif, Darren Tulett, Anglais oblige, a jugé que "le pudding était exceptionnel".





Ce samedi, le couple princier rencontrera aux Invalides des personnes blessées lors des récents attentats perpétrés à Paris. Puis il assistera au match de rugby entre la France et le pays de Galles, en clôture du Tournoi des Six nations, avant de regagner Londres.