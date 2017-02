Kellyanne Conway, proche conseillère de Trump, se fait massacrer lors d'une interview sur CNN

Créatrice de l'expression "alternative facts" (les faits alternatifs), la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a eu bien du mal à se dépatouiller de ses mensonges et de ses contradictions lors d’une interview sur CNN, mardi 8 février. Grâce à la rigueur et la persistance de Jake Trapper, celle qui est toujours prête à défendre son président contre vents et marées a vu une grande partie de son argumentation mise à mal.