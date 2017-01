Kenya : pas de carte d'électeur, pas de sexe

Alors tous les moyens sont bons, et pourquoi pas faire la grève du sexe. Pour cela, elle a lancé un appel à ses concitoyennes : "Femmes, si vos maris ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous leur dites non, vous leur dites d’aller s’enregistrer et ensuite de revenir s’amuser", a-t-elle lancé depuis la ville côtière de Mombasa lundi 16 janvier, à l’occasion du lancement d’une vaste opération d’enregistrement des électeurs.





Car les jours sont comptés, la date limite des inscriptions sur les listes électorales ayant été fixée au 14 février. Du coup, Mishi Mboko ne transigera pas : elle conseille ainsi aux femmes de maintenir cette abstinence tant que ne sera pas apportée la preuve véritable de l'inscription sur les listes, sous forme d'une carte d'électeur valide.