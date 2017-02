L'affreux top 5 vidéo des meilleures façons de battre ses proches publié par un média russe

Le tuto a été partagé plus de 29.000 fois sur Facebook et a rapidement provoqué un tollé. "C’est un cauchemar… La prochaine fois, il y aura une vidéo pour savoir comment tuer et bien se débarrasser du cadavre ?", écrit par exemple un internaute.





En Russie, les violences domestiques sont un véritable fléau. En 2015, plus de 4.000 personnes ont été tuées par un membre de leur famille, selon le comité du Kremlin pour les droits de l'Homme, citant le ministère de l'Intérieur. De plus, selon le Centre national contre la violence familiale, une femme meurt toutes les 63 minutes de violences conjugales en Russie.