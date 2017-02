L'aide internationale et l'environnement : les grands perdants de la hausse "historique" du budget de la Défense

Cette hausse historique devrait engendrer des coupes significatives dans d’autres ministères, notamment dans le fonctionnement de l’Etat fédéral. En effet, le financement de cet effort "historique" devrait se faire en réduisant les dépenses chez d'autres. D’ici quelques jours, des baisses massives du budget du département d’Etat et de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) devraient être annoncées.





Dans une interview accordée à Associated Press, le "Monsieur Ecologie" de Donald Trump, Myron Ebell, qui a quitté l’équipe de transition du président américain la semaine dernière, avait estimé à un milliard de dollars la coupe budgétaire réservée à l’Agence de protection de l’environnement, sur un budget annuel de 8 milliards. Selon Bloomberg, près de 15.000 postes dans ce secteur devraient être supprimés au niveau national, dont 8000 d’entre eux à Washington. Des mesures en totale cohérence avec les différents discours climatosceptiques prononcés ces derniers mois par le président américain.





"Nous allons faire plus avec moins, le gouvernement sera plus modeste et devra rendre des comptes", a promis Trump (qui n'économise pas, de son côté, les allers-retours dispendieux dans sa propriété de Floride). Le chef de l’Etat américain entend également déployer plus de moyens au développement des infrastructures aux Etats-Unis, là aussi conformément à ses engagements. Il présentera son plan dans ce domaine mardi 28 février devant le Congrès. "Nous allons commencer à dépenser beaucoup pour les infrastructures", a-t-il déclaré.