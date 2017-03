L'Allemagne et la Turquie au bord de la crise diplomatique

La tension continue de monter entre l’Allemagne et la Turquie. Ce vendredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Berlin d’héberger des terroristes et soupçonné le journaliste germano-turc Deniz Yücel, emprisonné en Turquie, d’être un séparatiste kurde et un "agent allemand". Une accusation qualifiée d’aberrante par Berlin dans un communiqué lapidaire diffusé dans la soirée par le ministère allemand des Affaires étrangères.





Ces déclarations interviennent après l’annulation par les autorités allemandes de trois meetings prévus en Allemagne en soutien à une réforme constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Erdogan, où devaient intervenir le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdag, et celui de l'Economie, Nihat Zeybekci. "Ils empêchent mon ministre de la Justice de parler, mon ministre de l'Economie de parler. Je devais moi aussi m'exprimer par visioconférence", a grondé Erdogan.