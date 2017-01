"L’Amérique d’abord", "acheter américain, engager américain" : les phrases choc du discours d’investiture de Donald Trump

Tout au long de son discours, le nouveau président a rendu un hommage appuyé aux citoyens américains, notamment des milieux ruraux et industriels. "Plus jamais, vous ne serez ignorés. Votre voix, vos espoirs vont définir notre destinée d’Américains, et votre courage, et votre amour et votre aide vont nous guider. Ensemble nous allons faire que l’Amérique redevienne forte, riche."





Il a appelé à une nouvelle ère : "Nous citoyens américains, sommes maintenant dans un grand effort national pour restaurer notre pays et assurer sa prééminence pour l’ensemble de nos populations. (…) Nous allons être confrontés à des défis et allons avoir des difficultés, nous allons faire ce qu’il y a à faire."