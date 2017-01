Exaspéré par le Brexit, l'archipel des Orcades va-t-il devenir un nouveau pays en Europe ?

Objectif avancé par la motion adoptée : voir "si le peuple des Orcades pourrait exercer son droit à l'autodétermination s'il devait faire face à d'autres changements constitutionnels nationaux ou internationaux" et "si plus d’autonomie pourrait être bénéfique pour les Orcades". L’étude devra également déterminer les marges de négociations de l'exécutif insulaire avec les gouvernements britannique et écossais.





Comme le rappelle le Telegraph, les Orcades ont traditionnellement toujours été hostiles à l'indépendance de l’Ecosse, préférant la tutelle de Londres à celle d’Edimbourg. Jusqu’à la fin du XVe siècle, l’archipel faisait d’ailleurs partie du Royaume de Norvège, et n’a été cédé aux Ecossais qu’à la faveur d’une complexe histoire de mariage de têtes couronnées et de dote non payée.