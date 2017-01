L’Australie va abattre 2 millions de chats sauvages

"C’est l’une des espèces invasives les plus destructrices" présente sur 99,8% du pays. Selon une étude du journal Biological Conservation menée par quarante scientifiques et publiée début janvier, les chats sauvages seraient responsables de la disparition d’une trentaine d’espèces endémiques de l’Australie. C’est pourquoi l’île envisage d’en abattre 2 millions.





Parmi les espèces concernées, qui se composent principalement de mammifères, le bandicoot-lapin à queue blanche ou la souris sauteuse à grande oreille auraient déjà disparu, note Le Monde. C’est dans ce pays que le taux d’extinction des mammifères est le plus élevé depuis 200 ans. Et les chats menacent encore des dizaines d’autres mammifères, mais aussi des oiseaux ou encore des reptiles. Le chat a été introduit en Australie par les premiers colons, à la fin du 18e siècle, dans le but de s’attaquer aux souris qui se trouvaient principalement dans les fermes.