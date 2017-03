L’élu polonais aux propos sexistes suspendu par le parlement européen

Ainsi, l’eurodéputé "va perdre 30 jours d’indemnité journalière (qui s’élèvent à 307 euros par jour, soit 9 210 euros, ndlr), il sera suspendu de toutes activités du Parlement pendant 10 jours et ne pourra pas représenter le Parlement pendant un an", a annoncé Antonio Tajani. "La sévérité des sanctions est proportionnée à la gravité des propos qui ont été proférés", a-t-il poursuivi. "Attaquant l’égalité des sexes au cours d’un débat concernant les femmes en séance plénière, qui plus est présidée par une femme, ce sont toutes les femmes qui ont été offensées".





L’eurodéputé polonais avait déjà été suspendu d’activité parlementaire pendant cinq jours et privé d’indemnité pendant dix jours après avoir affirmé en juillet 2016 que l’arrivée de migrants en Europe était comparable à un "déversement d’excréments". Quelques mois plus tôt, il s’était déjà fait remarquer (et sanctionner) pour avoir fait un salut hitlérien dans l’hémicycle et avoir assimilé les jeunes chômeurs à des "nègres".