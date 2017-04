L’escalade continue en Corée du Nord : Kim Jung-Un promet une "réponse sans pitié" aux initiatives des Etats-Unis

Ambiance… Déjà extrêmement tendue ces derniers jours, la situation ne s’améliore pas entre lPyongyang et Washington. Alors que le président américain Donald Trump a prévenu jeudi que la Corée du Nord était un "problème" qui "sera pris en charge" d’une manière ou d’une autre, le régime de Kim Jung-Un a répondu ce vendredi en promettant une "réponse sans pitié" à toute initiative des Etats-Unis. Citant la récente frappe américaine en Syrie, l'agence de presse officielle KCNA a affirmé que l'administration de Donald Trump était "entrée dans l'ère des menaces ouvertes et du chantage".





Pas de quoi rassurer les pays de la région qui, à l’instar de la Chine (la compagnie Air China a suspendu ses laisons entre Pékin et la capitale nord-coréenne), s’inquiètent de plus en plus d’une possible escalade militaire entre les deux ennemis. Quiconque provoquerait un conflit dans la péninsule coréenne "devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix", a ainsi martelé le ministre chinois des Affaires étrangères pour qui "un conflit pourrait éclater à tout moment".