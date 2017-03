L'ex-conseiller de Donald Trump, Michael Flynn, rémunéré plus de 50.000 dollars par des entreprises russes

La conformité des paiements versés à Michael Flynn par des groupes russes interroge, alors que des documents publiés au Congrès ce jeudi montrent que le montant versé à ce général et ancien conseiller à la sécurité nationale s’élève à 50.000 dollars sur l’année 2015. Or, les officiers et les officiers à la retraite du Département de la Défense n’ont normalement pas le droit de recevoir des sommes de la part de pays étrangers.





Dans ses révélations, un évènement fait mouche : le général Flynn a notamment participé au gala d’anniversaire de Vladimir Poutine organisé par la chaîne Russia Today en décembre 2015. Montant perçu : 33.750 dollars.