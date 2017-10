L'ex-otage des Talibans Joshua Boyle raconte le meurtre de sa petite fille et le viol de son épouse

M. Boyle a précisé plus tard lors d'un échange par mail avec une journaliste de la chaine publique CBC que ses enfants - deux garçons de 4 et 2 ans et une fillette de 4 mois - commencaient lentement à s'adapter à leur nouvelle vie, même s'ils demeurent terrifiés par ce qu'ils ont vécu. Il a aussi confié ne pas être prêt pour le moment à revenir plus en détail sur la brutalité de la captivité de sa famille.





Joshua Boyle et son épouse avaient été enlevés en 2012 par un groupe du réseau Haqqani lié aux talibans alors qu'ils voyageaient en Afghanistan. Ils ont été libérés par les forces pakistanaises sur la base d'informations fournies par les services de renseignement américains. Caitlan Coleman était enceinte, lorsque le couple a été capturé. Le couple a été libéré avec trois jeunes enfants, deux garçons et une fille, nés en captivité. Mais on ignorait qu'ils avaient eu quatre enfants, avant l'annonce de M. Boyle.