L'homme qui a détourné le panneau "Hollywood" en "Hollyweed" s'est rendu à la police

Son acte "artistique" et "militant" a fait le tour du monde. Dans la nuit du nouvel an, Zachary Cole Fernandez a détourné les célébres lettres blanches sur les collines d'Hollywood en "Hollyweed" ("weed" signifiant "herbe" ou "cannabis" en anglais). Depuis cette "blague", la police cherchait à savoir qui avait commis ce méfait. C'est désormais chose faite, puisque l'homme d'une trentaine d'années s'est rendu aux forces de l'ordre, en compagnie de son avocat.





Il a été arrêté pour délit. Le chef d'accusation d'entrée illégale sur une propriété privée a été retenu et non celui, plus sérieux, de vandalisme, car le panneau original n'a pas été abîmé. Entendu par la police, il a été remis en liberté et devra se présenter au tribunal le 15 février prochain, selon un porte-parole de la police.