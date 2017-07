L'homosexualité dépénalisée en France il y a 35 ans : et ailleurs dans le monde, où en est-on ?

En Iran et au Yémen, les relations homosexuelles entre adultes sont punies de la peine maximale. Au Soudan, l'homosexualité est passible de la peine de mort pour les hommes dès la première relation. En ce qui concerne les femmes, les trois premières relations homosexuelles sont punies de cent coups de fouet, la quatrième de la peine de mort.





Aux Emirats arabes unis, les relations homosexuelles sont un crime. Elles peuvent être punies d'une amende, d'une peine de prison, d'une déportation ou de la peine de mort. En Mauritanie, où la Charia est appliquée, les couples de même sexe vivent sous la menace d'être punis de mort par lapidation publique.





Longtemps au Nigéria, les hommes gays encouraient la peine de mort dans plusieurs subdivisions administratives. Depuis 2014 et la promulgation d'une loi nationale, les personnes homosexuelles risquent de 10 à 14 ans de prison.





Et en Irak ? Jusqu'en 2001, l'homosexualité était légale dans ce pays. Puis une loi a été votée permettant de punir de la peine de mort les couples gays et lesbiens. Par ailleurs, en Tchétchénie, une enquête journalistique et de nombreux témoins affirment que les personnes homosexuelles sont placées dans des camps, torturées et tuées. Ce que le régime autoritaire de Kadyrov continue de nier.