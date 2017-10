L'ICAN Prix Nobel de la Paix : "Notre travail n’est pas vain, les États ont pris conscience du danger nucléaire"

LCI : Que ressentez-vous suite à l'annonce de l'attribution du prix de la paix à l'ICAN ?

Jean-Marie COLLIN : Je suis extrêmement ému, c’est un immense honneur pour moi, en tant que représentant d’ICAN France, pour les personnes qui travaillent à mes côtés et pour l’ensemble de la campagne internationale. Cela montre que notre travail n’est pas vain. C’est un véritable un signal politique qui est lancée à l’ensemble des puissances nucléaires et aux Etats qui sont sous le parapluie nucléaire, de l’urgence d'interdire les armes nucléaires. Il y a aujourd’hui neuf Etats dans le monde qui ont des armes nucléaires (États-Unis, Russie, France, Chine, Royaume-Uni, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord, ndlr). Au total, cela représente plus de 15.000 armes nucléaires à travers la planète, qui font peser un danger réel pour l'humanité. A la différence des effets du réchauffement climatique, que l'on peut seulement tenter de ralentir, ce danger là il est possible de l'éliminer. Ce n'est pas une fatalité. Et ce prix Nobel de la paix met en valeur l’idée que ces neuf puissances nucléaires, qui ont qualifié d’irresponsable ce traité d'interdiction de l'arme atomique, doivent faire un pas pour ouvrir une réflexion.

LCI : En quoi consiste exactement la campagne ICAN ?

Jean-Marie COLLIN : ICAN est une campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, qui est née en 2007 et à laquelle participe aujourd’hui une centaine d’Etats. Elle regroupe plus de 460 associations à travers le monde. En France, nous sommes un collectif d’une trentaine d’organisations à travailler sur cette problématique depuis déjà de très nombreuses années. ICAN a permis depuis 2007 de recentrer les débats et les réflexions sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires. On doit arrêter de discuter de stratégie, il faut parler de la réalité, et c’est comme ça qu’on est parvenu, avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge et de nombreux experts internationaux. Les Etats ont vraiment pris conscience de ce danger.