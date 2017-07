L'interview incroyablement vulgaire du nouveau directeur de la com' de Trump

Décidément, l'arrivée d'Anthony Scaramucci à la direction de la communication de la présidence américaine n'en finit plus de créer des remous. Alors que sa nomination il y a une semaine avait provoqué la démission du porte-parole de la Maison blanche Sean Spicer, Scaramucci s'est payé ses collaborateurs en les injuriant de manière très grossière.





D'après un article publié jeudi par le New Yorker, le directeur de la com' a ainsi multiplié les grossièretés lors d'un entretien téléphonique avec un journaliste du magazine ce mercredi. Il a notamment qualifié Reince Priebus de "schizophrène paranoïaque" et accusé le stratège en chef de Donald Trump, Steve Bannon, de construire sa propre marque "sur la force du président". "Je suis ici pour servir le pays" a-t-il déclaré avant d'ajouter, selon The New Yorker : "Je ne suis pas Steve Bannon, je n'essaie pas de s***r ma propre b**e." Des propos qu'il n'a pas franchement niés après.