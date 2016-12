L'inventeur du Kinder Surprise, William Salice, est mort

L'oeuf Kinder, avec sa surprise à l'intérieur, est orphelin. Son inventeur, William Salice, est mort jeudi 29 décembre à Pavie dans le nord de l'Italie à l'âge de 83 ans. Entré dans l'entreprise Ferrero en 1960, il était devenu le bras droit du patron visionnaire Michele Ferrero, le père de la pâte à tartiner Nutella, décédé en 2015.





Dans les années 1970, le chocolatier cherchait un moyen de lutter contre le caractère saisonnier des oeufs de Pâques, qui condamnait les moules au chômage technique la majeure partie de l'année, et a eu l'idée d'y glisser une surprise. Ainsi est né l'oeuf Kinder Surprise, dont la coquille de chocolat au lait contient une capsule en plastique renfermant les pièces de très petits jouets à assembler.





Le succès est immédiat, et durable : Ferrero a vendu des milliards d'oeufs Kinder en plus de 40 ans, 100 millions par an en France.