L'Oeil de Bridoulot : le président des États-Unis est-il l'homme le plus puissant du monde ?

Donald J. Trump prête serment ce vendredi sur les marches du Capitole, au cœur de Washington pour succéder à Barack Obama ? Mais le président des Etats-Unis est-il l'homme le plus puissant du monde ? Le milliardaire sera en tout cas au commande de l'armée la plus puissante au niveau internationale, de nombreux soldats, du matériel sophistiqué et la détention de la bombe atomique. Une bombe qui est lancée selon son approbation. Le Président américain dirige par ailleurs la première puissance économique mondiale, c'est à dire le pays le plus riche du monde avec la Chine. Il n'a cependant pas le pouvoir d'empêcher une entreprise de délocaliser sa production, les firmes américaines étant libres. Comme tous les Américains, le Président doit également respecter les lois du pays. Des lois qui sont votés par le Congrès.