L'UE y tient son sommet sur le numérique : l’Estonie, le paradis de l’e-administration qui fait rêver Edouard Philippe

Avec la chute du mur et l’indépendance obtenue en 1991, l’Estonie a dû se réinventer et se construire administrativement, toutes ses anciennes infrastructures appartenant à feu l’URSS. L'ancienne république soviétique a alors plongé dans une modernité qui lui tendait les bras, portée par l'université technique de Tallinn, très à la pointe des nouvelles technologies. Les années 1990 furent aussi la décennie de l’émergence du PC, d’internet et des réseaux connectés entre eux. Une aubaine pour le jeune pays.





C’est dans ce tout petit Etat, qui compte un million et demi d’habitants, qu’a été élaboré le service Skype, fierté nationale, et ici que des ordinateurs sont mis un peu partout à disposition du plus grand nombre. "Ce n’est pas juste des ordinateurs pour tous, c’est aussi des compétences maîtrisées et du contenu pour tous", expliquait à Slate il y a quelques années Linnar Viik, gourou estonien d’internet. "Le public a accès à des sources d’information électroniques, sait les utiliser et cette information est suffisamment disponible, riche et accessible."