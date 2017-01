La belle histoire du jour : 40 ans après leur rencontre, une Anglaise et un sans-abri s’apprêtent à se marier

Elle avait l’habitude de l’observer fouiller dans des poubelles près de son ancienne librairie. Quarante ans après leur rencontre, et à l’aube de leurs 90 ans, Joan Neininger doit prochainement épouser Ken Selway, un sans-abri qu’elle a sorti de la rue, rapporte le Guardian.





L’histoire se déroule dans le sud-ouest de l’Angleterre, tout près du pays de Galles. Régulièrement, Joan croisait le chemin d’un sans-abri dans la ville de Gloucester. Un homme dont elle a rapidement perçu la bonté, raconte-t-elle aujourd’hui, et dont la précarité lui fendait le cœur. Ses premiers gestes de solidarité ont été de glisser des sandwichs emballés dans la poubelle que Ken fouillait quotidiennement. Puis, hantée par ce sans-abri, elle a voulu faire plus et a notamment lu le livre "Down and out in Britain" de Jeremy Sandford, explique le quotidien britannique.