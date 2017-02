La belle histoire du jour : à 9 ans, elle récolte 25.000 dollars pour lutter contre le cancer

Elle et son père ont tous les deux étaient atteints d’un cancer et s’en sont sortis, rapporte CBS New York. Grands fans de l’équipe de football américain de New York, les Giants, ils ont eu l’opportunité de rencontrer la star de l’équipe Eli Manning dans le cadre de son engagement aux côtés des enfants atteints du cancer à travers l’organisation Tackle Kids' Cancer. Une rencontre qui a poussé la jeune Rebecca à vouloir s’engager à son tour.