La belle histoire du jour : cette ballerine de 15 ans lutte contre les stéréotypes liés au poids

Lizzy Howell est une jeune américaine en surpoids. Du haut de ses 15 ans, elle pratique assidûment la danse depuis déjà dix ans. L'adolescente a une communauté de fans qui ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. L'engouement a commencé il y a deux mois, quand elle a posté sur son compte Instagram (@Lizzy.dances) une vidéo où elle enchaîne une série de fouettés (c'est-à-dire des tours sur elle-même en appui sur une jambe).





La séquence (désormais perdue parmi de nombreuses vidéos et photos où la jeune fille danse) avait déjà été vue plus de 217.000 fois ce vendredi 27 janvier 2017. Elle a également suscité de nombreux messages de félicitations et de remerciements, dont voici quelques exemples (traduits de l'anglais) : "Merci pour ce que tu fais. Continue ce super travail." / "Tu es incroyable, tes tours sur toi-même sont magnifiques." / "Tu es tellement inspirée, tu es belle."