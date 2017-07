La Californie touchée par plusieurs incendies simultanés

L’Etat le plus peuplé des Etats-Unis est depuis quelques jours touché par des incendies de grande ampleur qui se sont déclarés en même temps à plusieurs endroits. En tout, une quinzaine de foyers ont été repérés et 30 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, soit trois fois la superficie de Paris. La sécheresse de ces derniers mois et des températures extrêmes, jusqu’à 50 degrés, ont favorisé l’apparition de ces feux de forêt qui nécessitent l’intervention de milliers de pompiers partout dans l’Etat. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.