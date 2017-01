La célèbre "orque tueuse" Tilikum est morte

Rendue psychotique par la captivité selon le documentaire Blackfish, Tilikum avait été impliquée dans plusieurs accidents coûtant la vie à trois personnes, parmi lesquelles son dresseur Dawn Brancheau en 2010. Les deux autres morts remontaient aux années 1990. La première, en 1991, alors qu'une étudiante en biologie sous-marine glissait par inadvertance dans la piscine. La deuxième mort, en 1999, était plus mystérieuse: un individu s'était introduit de nuit dans le parc et avait été retrouvé le lendemain sans vie dans le bassin de Tilikum.





CNN s'était inspiré de ces accidents pour réaliser le documentaire, retraçant les évènements mais plus généralement en cherchant à montrer l'impact que la captivité peut avoir sur les animaux. De nombreuses pétitions avaient été lancées dans le but de rendre sa liberté à Tilikum. Si Tilikum n'a pu quitter son bassin, SeaWorld avait, après les scandales et sous la pression de l'opinion publique, annoncé en mars 2016 qu'elle n'éléverait plus d'orques en captivité.