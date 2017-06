La Chine bannit l'homosexualité et l'adultère des vidéos en ligne

Les contenus violents et pornographiques, ceux mettant en scène des relations extraconjugales, la prostitution, l'addiction à la drogue ou des superstitions comme "l'évocation des esprits" sont également proscrits. Les producteurs de vidéos doivent "travailler dur pour narrer correctement l'histoire de la Chine", souligne le texte. Selon l'agence officielle Chine nouvelle, les contrevenants s'exposent à des enquêtes de police.





Le 22 juin, l'autorité chinoise des médias avait ordonné à trois sites internet parmi les plus populaires en Chine de cesser de proposer des vidéos et des fichiers audio en streaming en raison des "propos négatifs" qui y sont tenus. L'Administration d'Etat de la presse, de la publication, de la radio, du cinéma et de la télévision avait affirmé que le réseau social Sina Weibo, iFeng.com et ACFUN ne disposaient pas des autorisations nécessaires à la diffusion de flux audiovisuels.





L'objectif, selon cet organisme, est de "faire en sorte que le cyberespace soit plus propre". Début juin, les autorités chinoises avaient bloqué des dizaines de comptes en ligne diffusant informations et ragots sur la vie privée des stars, les accusant de "flatter les bas instincts du public".