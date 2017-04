La Corée du Nord avertit les États-Unis et se dit prête à la guerre nucléaire

Le président Donald Trump a annoncé jeudi l'envoi vers la péninsule coréenne du porte-avions Carl Vinson et de trois navires lance-missiles, et une "armada" comprenant des sous-marins. Un déploiement qualifié d'"insensé" par le régime de Pyongyang. De son côté, la Chine a mis en garde vendredi qu'un "conflit peut éclater à tout moment" : quiconque en sera à l'origine "devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix", a martelé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, répétant que "le dialogue est la seule issue". La Russie, qui s’est dite "très inquiète", a de son côté appelé toutes les parties à la "retenue" et mis en garde contre "toute action qui pourrait être interprétée comme une provocation".