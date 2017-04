La Corée du Nord et les Etats-Unis peuvent-ils vraiment basculer dans la guerre ? Un spécialiste nous répond

La seule fois – médiatisée en tout cas – où les Etats-Unis ont réfléchi à un scenario d'attaque remonte à 1994, lors de la première crise nucléaire nord-coréenne : le Pentagone avait estimé que toute attaque sur Pyongyang conduirait à un conflit dans la péninsule et qu'il y aurait au minimum - il y a plus de 20 ans - un million de morts. Les avis du Pentagone n'ont pas changé sur cette situation-là, c'est pour cela que nous allons aller très vite ces jours-ci vers un séquençage connu d'avance : la Chine va appeler à calmer la situation.





Quelle est justement le rôle de la Chine ?

Sa priorité, c'est la stabilité régionale. Un conflit entre la Corée du Nord et les Etats-Unis n'est ni dans son intérêt, ni dans celui du Japon et de la Corée du Sud. C'est pour cela qu'on voit déjà Pékin et Séoul monter au créneau, pour dire que les Etats-Unis ne peuvent pas agir de façon unilatérale, rappelant qu'il y a une alliance entre tous ces pays, avec un contrôle des forces partagé par les Etats-Unis et la Corée du Sud.





Les explications à ces tirs de missiles à répétition de Pyongyang se trouvent-elle également sur la scène intérieure ?

Kim Jong-un est présenté depuis son arrivée au pouvoir comme le père fondateur de ces tirs balistiques, alors que son père, lui, est perçu à l'inverse comme le père fondateur du nucléaire. Cela lui donne une autorité et une légitimité. Ensuite, la Corée du Nord a tout intérêt à maintenir l'état de siège dans lequel le pays est plongé depuis près de 70 ans. Cela permet de mobiliser la population et de la souder autour de son dirigeant, présenté comme le défenseur du pays. Enfin, il ne faut pas oublier que réussir des essais balistiques permet au régime de mettre en avant ses prouesses technologiques et de dire à la population que, malgré les sanctions internationales, malgré l'opposition américaine, nous sommes capables d'être au même niveau qu'eux.