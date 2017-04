"La Corée du Nord ferait mieux de ne pas tester la détermination" de Trump, met en garde son vice-président

Mike Pence a également rappelé que la relation entre Séoul et Washington était "à toute épreuve et inaltérable". "Le message du peuple des Etats-Unis d'Amérique est que nous recherchons la paix, mais l'Amérique a toujours cherché à parvenir à la paix en utilisant la force, et mon message aujourd'hui, alors que je me tiens avec les forces américaines en Corée, avec les militaires courageux de la République de Corée, est un message de détermination", a-t-il déclaré.





"L'ère de la patience stratégique est révolue", a-t-il conclu en référence à l’ancienne administration. Barack Obama refusait tout dialogue avec la Corée du Nord et avait durci les sanctions dans l'espoir que Pyongyang fasse des gestes tangibles vers la dénucléarisation.