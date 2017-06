La Corée du Nord menace de tuer l’ancienne présidente sud-coréenne

La Corée du Nord n’en finit pas de ses menaces. Alors que les relations avec les Etats-Unis sont glaciales concernant ses programmes nucléaires et balistiques, celles avec son voisin sud-coréen sont loin d’être au beau fixe. Dans un communiqué adressé mercredi, le régime communiste accuse l’ancienne présidente du pays d’avoir "promu" un plan des services de renseignements ayant pour objectif l’élimination des dirigeants nord-coréens, dont le leader Kim Jong-Un.





"Nous déclarons au pays et à l’étranger que nous imposerons la peine de mort à la traîtresse Park Geun-Hye", décrit le communiqué. S’en prenant également à l’ancien chef du Service de renseignement sud-coréen et à "leurs groupes", le message indique qu’ils "ne pourront jamais faire appel, même quand viendra l’heure de leur mort, qui interviendra à n’importe quel moment, n’importe où, et par n’importe quelle méthode".