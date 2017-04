La Corée du Nord prête à faire la "guerre" aux États-Unis, la Chine attendue au tournant

C’est désormais vers la Chine que tous les regards se tournent. Car, initialement, Washington avait demandé à Pékin de résoudre le problème des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Les renseignent américains craignent que, d’ici deux ans, Pyongyang se soit doté d’une arme à même de frapper les États-Unis. "Si vous devenez une menace, à un certain moment, la probabilité d’une riposte existe. Nous sommes prêts à agir seuls si nécessaire", a d’ores et déjà menacé Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine.