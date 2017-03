La Corée du Nord "provoque" à nouveau le Japon avec plusieurs tirs de missile dans sa direction

La tension continue de gravir les échelons sur la côte orientale de l’Asie. Corée du Sud et Japon ont conjointement accusé la Corée du Nord d’avoir tiré plusieurs missiles qui se sont abimés en mer du Japon. Les tirs auraient été déclenchés depuis la base de Tongchang-ri, près de la frontière chinoise. Selon l’armée sud-coréenne, les projectiles étaient d’une portée de 1000 kilomètres. "La Corée du Sud et les Etats-Unis mènent une analyse conjointe approfondie" de ce nouvel épisode, a commenté son porte-parole.





Le Japon a de son côté déclaré qu’il "ne peut pas tolérer les actes provocateurs de la Corée du Nord". Evoquant une "grave menace" pour sa sécurité, il a évoqué trois missiles balistiques qui se sont abattus dans sa zone économique exclusive.





Depuis une semaine, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé leurs manœuvres militaires conjointes annuelles. La Corée du Nord les condamne constamment et y voit des provocations et des préparatifs pour une invasion. Elle est sous le coup de résolutions de l'ONU qui lui interdisent toute activité dans le domaine nucléaire et dans celui des missiles balistiques.





En 2016 le régime de Pyongyang a effectué deux tests nucléaires en contravention des résolutions de l'ONU. Il déclare vouloir se doter d'un armement nucléaire capable d'atteindre le territoire des Etats-Unis.