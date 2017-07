La Corée du Nord tire un nouveau missile, Trump se demande si Kim Jong-Un "n'a rien de mieux à faire de sa vie"

On peut être président des Etats-Unis et continuer à utiliser les réseaux sociaux comme un citoyen lambda. Quitte à déclencher une crise diplomatique de grande ampleur. Après sa virulente attaque contre CNN et la liberté de la presse, c'est encore sur Twitter que Donald Trump a fait des siennes. Et le contexte, mêlant Corée du Nord et missiles, est autrement plus grave. Le président américain a dénoncé "une absurdité" en réaction au nouveau tir de missile balistique par la Corée du Nord mardi 4 juillet, jour - hasard du calendrier ? - de la fête nationale américaine.