La fille et le gendre de Trump en plein conflit d'intérêt ?

Les soupçons de conflits d'intérêts n'en finissent pas de pleuvoir sur la nouvelle administration américaine, et en particulier sur la famille Trump. Selon des documents diffusés par la Maison Blanche, la fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner, tous deux conseillers du président, continuent à percevoir des revenus de certains de leurs actifs, estimés à 240 millions de dollars. Le New York Times estime que ces actifs valent le triple, soit 740 millions de dollars.





Selon les documents de la Maison Blanche, Ivanka Trump a conservé ses parts, estimées entre 5 et 25 millions de dollars, dans le Trump International Hotel, après avoir annoncé il y a quelques jours qu'elle allait devenir une conseillère non payée du président américain. Entre janvier 2016 et mars 2017, ces parts lui ont rapporté entre un et cinq millions de dollars, rapporte l'AFP, qui ajoute que, selon des observateurs, des gouvernements étrangers pourraient s'installer dans le Trump International Hotel afin d'être considérés favorablement par l'administration américaine.