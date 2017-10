La fortune de Donald Trump a baissé de 600 millions de dollars, selon Forbes

On retrouve en tête de ce classement des 400 Américains les plus riches, trois habitués : le fondateur de Microsoft Bill Gates, aujourd'hui plus connu pour sa fondation centrée sur la santé et l'éducation, qui voit sa fortune atteindre 81 milliards de dollars (+8 milliards) ; le patron d'Amazon Jeff Bezos qui, après avoir devancé Gates une journée en juillet revient à la deuxième place avec 67 milliards de dollars (+14,5 milliards), talonné par le doyen des investisseurs Warren Buffett, 87 ans, avec 65,5 milliards (+12,5 milliards).





Aucune femme ne fait partie des 10 premiers du classement. La première occupe la 13e place, Alice Walton, fille du fondateur de la chaîne de magasins Wal-Mart Sam Walton, qui s'occupe surtout d'art et laisse ses frères gérer les affaires. Elle dispose d'une fortune estimée à 38,2 milliards, y compris une collection d'art privée évaluée à plusieurs centaines de millions.