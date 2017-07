La France rayonne et prend la tête des pays influents

AURA – L’Hexagone prend la tête du classement des pays les plus influents au monde en matière de soft power, autrement dit influence et diplomatie, selon une étude annuelle publiée mardi. Une prise de pouvoir qui s’explique par l’élection à la présidence d’Emmanuel Macron comme par les solides atouts de la France, son rayonnement culturel et diplomatique notamment.