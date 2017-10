La Grèce autorise le changement de sexe dès 15 ans

Il s'agit là d'une des lois les plus progressistes dans l'union européenne. Le Parlement grec a autorisé mardi 10 octobre lors d'un vote le changement de sexe à partir de 15 ans. Un amendement permet par ailleurs de changer de sexe sans obligation d'opération chirurgicale, contrairement à ce qui était en vigueur jusqu'à présent.





La mesure, dans ce pays souvent conservateur, a provoqué une polémique entre le gouvernement de gauche au pouvoir d'une part et l'opposition de droite et l'Eglise orthodoxe de Grèce d'autre part. Le texte a été voté par 148 des 285 députés présents, grâce surtout aux voix des députés de la gauche Syriza au pouvoir et du parti de centre gauche Potami d'opposition.





La nouvelle loi permet aux personnes de changer de sexe via une simple déclaration entérinée par la justice, ce qui oblige les autorités publiques compétentes à modifier la mention concernant le sexe et à émettre un nouvel acte d'état civil.