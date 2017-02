La justice néo-zélandaise donne son feu vert à l'extradition vers les États-Unis du fondateur de Megaupload

L'affaire avait éclaté en janvier 2011 lorsque la police néo-zélandaise avait mené un spectaculaire raid matinal au domicile luxueux de Kim Dotcom. Le département américain de la Justice et le FBI l'accusent d'avoir orchestré un pillage en ligne à grande échelle grâce à son emblématique plateforme de téléchargement direct, qui a été fermée par la justice américaine.





Kim Dotcom et trois anciens de Megaupload - Finn Batato, Mathias Ortmann et Bram van der Kolk - sont accusés d'avoir tiré de leur activité 175 millions de dollars de profit et causé plus d'un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants-droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés. Le patron de MegaUpload se défend de toute infraction, en se présentant comme un entrepreneur du net et accuse la justice américaine de mener une vendetta demandée par les studios d'Hollywood.