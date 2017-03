La Maison Blanche veut supprimer une aide aux enfants démunis, faute d'"efficacité"

L'Afterschool Alliance, qui réunit des organisations publiques et privées qui défendent le soutien scolaire public a dénoncé "une trahison des millions d'élèves et de parents qui dépendent de ces programmes d'apprentissage". "Cette proposition dévasterait les familles où les parents travaillent", poursuit l'association dans un communiqué. "Elle ne se préoccupe malheureusement que du court terme et bafoue la promesse du président de rendre notre pays plus sûr".





Aux Etats-Unis, l'inégalité entre les élèves est très forte, à tel point que certains écoliers reçoivent parfois leur seul repas de la journée dans leur établissement. En 2012, plus de 31 millions d'enfants avaient bénéficié du programme "National School Lunch Program" qui leur permettait d'avoir des repas moins chers ou gratuits, ce qui représente 10% de la population américaine.





Selon une étude de l'université d'Harvard publiée en 2008, ce type de programme participerait pourtant à améliorer les résultats scolaires et ferait baisser le risque de voir ces jeunes tomber dans la violence, l'alcool et la drogue.