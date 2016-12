La mort d'Obama par zoophilie, son épouse "relâchée dans la brousse" : les voeux racistes d'un proche de Trump

Référence zoophile pour le Président, comparaison avec un animal pour son épouse... celui qui fut, en 2010, le candidat du Parti républicain pour gouverner l'Etat de New York, coche toutes les cases pour l'amalgame raciste anti-Noirs... et a évidemment fait réagir une bonne partie de la scène politique américaine. Le gouvernement de l'Etat de New York, fustigeant des commentaires "racistes, laids et répréhensibles", a rappelé à l'occasion le "long passé de déclarations racistes et incendiaires" du militant. Ce dernier, rapportait l'Observer en 2010, avait en effet fait parler de lui en forwardant à un grand nombre de ses collaborateurs des mails à conotation raciste et pornographique. Y figurait notamment un photomontage du couple présidentiel en prostituée et proxénète.





Face au raz-de-marée de réactions depuis son interview, Paladino est sorti de son silence. Non pas pour s'excuser platement, comme l'avait fait cette fonctionnaire de Virginie qui avait traité Michelle Obama de "singe à talons", mais pour enfoncer le clou.