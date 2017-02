La mort d'un hippopotame sauvagement agressé au zoo de San Salvador afflige les internautes

L'attaque semble aussi sauvage que gratuite. Gustavito, un hippopotame de 15 ans a succombé ce dimanche 26 février 2017 à ses blessures après avoir été passé à tabac dans la nuit de mardi à mercredi dans son enclos du parc zoologique national du Salvador, à San Salvador, rapporte ce lundi le site de la chaîne américaine CNN.





L'animal a été trouvé couvert "d'hématomes, de lacérations à la tête et au corps et souffrant de crampes et de douleurs abdominales", précise le ministère de la culture salvadorien dans un communiqué de presse.