La Nobel de la paix Malala a "le cœur brisé" après le décret de Trump sur les réfugiés

"J'ai le cœur brisé de voir le président Trump fermer aujourd'hui la porte à des enfants, des mères et des pères qui fuient la violence et la guerre. [...] J'ai le cœur brisé de voir l'Amérique tourner le dos à son fier passé d'accueil de réfugiés et de migrants". La jeune Prix Nobel de la paix 2014 Malala Yousafzai a réagi au décret signé par Donald Trump visant à limiter l’accueil des réfugiés sur le territoire des Etats-Unis.





"J'ai le cœur brisé de voir des enfants réfugiés syriens, qui souffrent depuis six ans d'une guerre dont ils ne sont pas responsables, cibles de discrimination. En ces temps d'incertitude et de troubles dans le monde, je demande au Président Trump de ne pas tourner le dos aux enfants et familles les plus vulnérables du monde", a ajouté la jeune femme.