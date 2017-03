La patrouille de France en parade à New York : du jamais vu depuis plus de 30 ans

Un panache bleu, blanc et rouge a coloré le ciel américain. Aux alentours de 17H(heure de Paris), les avions de la Patrouille de France ont survolé la Statue de la liberté à New York. Un show qui marque le début d'une tournée américaine d'un mois et demi pour célèbrer le centième anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis, lors de la Première guerre mondiale. Pour l'événement, les avions ont été peint aux couleurs de la France et des Etats-Unis.





Après des escales en Écosse, en Islande et au Groenland, les 10 Alpha Jet partis de la base de Salon-de-Provence le 17 mars dernier ont donné un spectacle acrobatique dans le ciel new-yorkais avant de se rendre à Washington ce dimanche.